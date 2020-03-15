Koronavirüs nedeniyle AVM'ler boş kaldı

Çin'de ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de ortaya çıkmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve koronavirüsün ilk kez Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı.

VATANDAŞLAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE GİTMEDİ

Dünyada binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs etkisi alışveriş merkezlerine de sıçradı. Ölümcül virüsün Türkiye'de görülmesi üzerine tedirginlik yaşayan Ankaralı vatandaşlar, özellikle hafta sonları doluluk oranlarıyla dikkati çeken alışveriş merkezlerinden uzak durdu.

İŞ YERLERİ VE RESTORANLAR BOŞ KALDI

Alışveriş merkezlerindeki insan yoğunluğunun yok denilecek kadar az olduğu, iş yerleri ve yemek katının hafta sonuna rağmen boş kaldığı görüldü.