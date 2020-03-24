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Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme

Malatya'da bir hastane, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretlerin kısıtlanmasından sonra, hastaları yakınlarıyla görüntülü görüştürmeye başladı.

DHA | 24.03.2020 - 15:59..
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirmişti.

Alınan kısıtlama kararının ardından, Malatya'da bir hastane 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınlarını yoğun bakımda yatan hastaları görüntülü görüştürmeye başladı.

Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme VİDEO

HASTALARIN MORAL SEVİYELERİ YÜKSELİYOR

Görüntülü ziyarette ayrıca hastanın tedavisiyle ilgilenen doktor da yakınlarına, hastalarına ilişkin bilgiler aktarıyor. 4 personel eşliğinde yapılan sesli ve görüntülü konuşma imkanının sağlandığı yöntem sayesinde hastanın moralinin en üst seviyede tutulması sağlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme -3

"HASTALARIMIZA MORAL OLUYOR"

Hastanenin Müdür Yardımcısı Vahap Cömert, 'Görüntülü Görüşme Merkezi'nin 2013 yılında kurulduğunu kaydederek, "Şu anda hastanemizde 14 farklı branşta 301 yoğun bakım yatağımız var. Hasta yakınları burada hastalarını bu sistem aracılığıyla görebiliyorlar, hastaları hakkında hekimlerinden bilgi alıyorlar. Şu anda koronavirüs vakasından dolayı Sağlık Bakanlığınca yayınlanmış olan genelgede tüm yoğun bakımlarda hasta ziyareti yasakladı. Ancak, görüntülü görüşme sayesinde hasta yakınlarımız hastalarını bire bir görebilmekteler ve hekimlerinden bilgi almaktalar" dedi.

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HASTA YAKINLARI UYGULAMADAN MEMNUN

Hasta yakınları da yoğun bakım ünitelerinde faaliyet gösteren uygulamadan memnun kaldıklarını kaydetti.

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