Koronavirüs nedeniyle Pekin Otomobil Fuarı ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki birçok sektör oldukça etkilendi. Bu sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe de ciddi gelişmeler yaşandı.

Birçok otomobil markası üretimi durdurdu, bayilerini kapattı ve tanıtımlarını erteledi. Ayrıca gerçekleşmesi beklenen birçok fuar da iptal edildi.

PEKİN OTOMOBİL FUARI DA ERTELENDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle, uluslararası bir başka otomotiv fuarı daha ertelenmek zorunda kaldı.

Normal şartlarda nisan ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanan ve Çin'in başkentine düzenlenen Pekin Otomotiv Fuarı'nın, önümüzdeki eylül ayında yapılacağı açıklandı.

1990 yılından bu yana düzenlenen Pekin Otomotiv Fuarı, dünyanın en büyük otomotiv etkinliklerinden biri olarak gösteriliyor.

En son 2018'de gerçekleşen fuarda; Volkswagen, Audi, BMW, Ford ve Mercedes gibi üreticiler yeni modellerini tün dünyaya tanıtmışlardı.