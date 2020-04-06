Koronavirüs nedeniyle sıfır otomobil stokları tükeniyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başta otomobil sektörü olmak üzere birçok sektörde, üretim durma noktasına geldi.

Tıpkı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizdeki üreticilerin de otomobil üretimini durdurması, sıfır otomobillerde yaşanan stok sorununu bu yıl zirveye taşıyacak.

Bazı otomobil üreticilerinin sıfır araç stokları tamamen tükenirken, bazı üreticilerde ise sadece birkaç yüz araç kaldı.

TOYOTA: TEDARİK SORUNLARI YAŞIYORUZ

Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, koronavirüs nedeniyle dünyada birçok firmanın üretimi durdurmasından dolayı tedarikte sorun yaşandığını belirtti. Bozkurt, "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet. Üretim yeniden başlayana kadar yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor.'' ifadelerini kullandı.

VOLVO: HAZİRANA KADAR ARACIMIZ YOK

Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen, araç stoklarının tamamen bittiğini ve hazirana kadar olan üretim planlarındaki bütün otomobilleri sattıklarını açıkladı.

''İKİNCİ EL PİYASAYASINA İLGİ ARTACAK''

Sabri Sözen, stok sorunun bu yıl ikinci ele talebi hızlandıracağını belirterek, “Korona salgını sebebiyle üretimler durmasaydı, yaza tedarik yoğunlaşacaktı. Ama şu an bu durum yaz sonuna ötelendi. Bu nedenle bir süre daha 2. el piyasası yüksek seyredecek gibi düşünüyorum.” dedi.