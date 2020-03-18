Koronavirüs nedeniyle dünyada birçok havayolu zor günler geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyada yaşanan krizden Türk Hava Yolları'nın etkilenmemesi için gereken desteğin verileceğini açıkladı.

"VATANDAŞLARIMIZIN AİLELERİNE KAVUŞTURULMASI..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bayrak taşıyıcı kurumu olan Türk Hava Yolları, hem dünyanın çeşitli yerlerindeki vatandaşlarımızın ailelerine kavuşturulması, hem de kargo taşımacılığını kesintisiz sürdürerek temel ihtiyaçların karşılanması konusunda çok büyük gayret gösterdi.

"TÜRK HAVA YOLLARIMIZA DESTEK VERECEĞİZ"

Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle THY'ye destek verilecek VİDEO