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Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki otomobil satışları azaldı

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada durma noktasına gelen otomotiv sektörü, ülkemizdeki satışları da ciddi şekilde etkiledi.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki otomobil satışları azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle başta otomobil sektörü olmak üzere birçok sektörde, üretim durma noktasına geldi.

Bazı otomobil üreticilerinin sıfır araç stokları tamamen tükenirken, bazı üreticilerde ise sadece birkaç yüz araç kaldı. Ayrcıa salgın, ülkemizdeki araç satışını da ciddi şekilde etkiledi.

Açıklanan verilere göre Türkiye'de geçtiğimiz mart ayında 15 bin adet daha az araba satıldı.

renauşlt

ÜÇ AYDA SATIŞLAR 80 BİN CİVARINDA OLACAK

Yetkililere göre, ülkemizdeki otomotiv sektörünün önünde çok zorlu bir üç ay var. Uzmanlar, önümüzdeki nisan, mayıs ve haziran aylarında toplam satışların 80 bin adet civarında olacağını söylüyor.

Dolayısıyla koronavirüsün önümüzdeki 3 aya etkisi, yaklaşık 120 bin adet satış kaybı olacak.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki birçok fabrika da nisan ayı boyunca çalışmayacak veya çok kısıtlı imkanlarla çalışacak.

Bu nedenle bazı otomobil üreticilerinin sıfır araç stokları tamamen tükenirken, bazı üreticilerde ise sadece birkaç yüz araç kaldı.


Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki otomobil satışları azaldı

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