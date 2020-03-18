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Koronavirüs önlemini dinlemeyen cemaat, camide arbede çıkardı

Sakarya'daki bir camide imamla ağız dalaşına giren cemaat, saf tutmak isteyince olanlar oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma sonrası, kısa süreli bir arbede yaşandı.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 16:31..
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Koronavirüs önlemini dinlemeyen cemaat, camide arbede çıkardı

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs tehlikesi nedeniyle 'namazınızı evde kılın' uyarısını yapmış, camilerde önlem alınmıştı.

Uyarılara ve kurallara rağmen, bugün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii'nde olay çıktı.

Öğle vakti camiye gelen cemaat ile imam arasında, saf tutarak namaz kılıma tartışması yaşandı.

Koronavirüs önlemi camide tartışma çıkarttı İZLE



GENELGEYİ OKUMASI BİLE CEMAATİ SAKİNLEŞTİREMEDİ

İmam genelgeyi okurken cemaatten sesler yükseldi, araya girenler kavga çıkmasını engelledi.

Uzun uzun konuyu anlatmaya çalışan imama sesini yükselten ve kısa süreli arbede çıkaran birkaç kişiye, "Caminin içinde olmaz." diyerek sakin olunması gerektiği söylendi.

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