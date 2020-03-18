Koronavirüs önlemini dinlemeyen cemaat, camide arbede çıkardı

Sakarya'daki bir camide imamla ağız dalaşına giren cemaat, saf tutmak isteyince olanlar oldu. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma sonrası, kısa süreli bir arbede yaşandı.

Werder Bremen'de top koşturan Nuri Şahin, koronavirüs nedeniyle Bundesliga'nın durdurulmasıyla ilgili konuştu. Şahin,"Futboldan daha önemli şeylere sahibiz, kendimizi korumalıyız" ifadesini kullandı.

Nuri Şahin: Futboldan daha önemli şeyler var

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İsrail koronavirüs tanısı konulanları mobil takibe aldı

Netanyahu tarafından önerilen ve acil durum önlemi olarak hayata geçirilen uygulama, hastalık tanısı konmuş kişilerin tüm mobil hareketliliğini izleyerek hastalığın yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.