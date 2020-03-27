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Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı

Terör örgütü PKK, koronavirüs belirtisi gösteren teröristleri canlı bomba olması için zorluyor.

AA | 27.03.2020 - 12:18..
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Dünyada birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını, İran, Irak ve Suriye'deki PKK/PYD/PJAK mensubu teröristlerde de görülmeye başlandı.

Koşullardan dolayı teröristler arasında koronavirüs hızla yayıldı.

Koronavirüsün terör örgütünde yarattığı panik, teslim olan teröristlerin ifadeleri, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröristler arasındaki görüşmelere yansıdı.

Buna göre örgüt, virüsle enfekte olan militanlarını ilkel koşullarda kaderine terk ediyor.

CANLI BOMBA OLUN ZORMALASI

Koronavirüs belirtileri bulunan teröristlere tedavi olma şansı vermeyen terör örgütünün sözde yöneticileri, bu teröristleri canlı bomba eylemi yapmaya zorluyor.

TESLİM YA DA İNTİHAR

Teröristlerden birçoğu, Türk güvenlik güçlerine teslim olmayı ya da intihar etmeyi çare olarak görüyor.

Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı

HABERLEŞME TOPLANTI YASAK

Korona bulaşma riskine karşı örgütün sözde yöneticisi konumundaki teröristler önlem olarak toplantı yapmıyor. Sözde yöneticilerin sağlık birimleri, koronavirüs belirtilerini taşıyan teröristleri muayeneye kabul etmiyor.

Salgının, örgütte çözülmeye yol açmasından çekinen örgüt üst yönetimi, koronavirüse yakalanan teröristlerin gizli tutulmasını isteyerek bu konuda haberleşme yapılmasını yasakladı.

Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı

 

 

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