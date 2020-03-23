Koronavirüs provokasyonu yapan 316 kişi hakkında işlem

Dünyada birçok ülkede etkisini gösteren ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı.

Ölümcül virüse karşı üst düzey önlemler alınırken, WhatsApp'ta ve sosyal medya hesaplarında yalan paylaşımlarla ses dosyaları dolaşıma sokuldu.

İçişleri Bakanlığı, WhatsApp'ta dolaşan ses dosyalarının izini sürdü ve kaynağın yurt dışı olduğu tespit edildi.

YALAN GÖRÜNTÜ VE SES DOSYASI PAYLAŞANLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası yayan 316 hesap sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPANLAR

FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ Terör Örgütü Propagandası yapan toplam 1748 hesap tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.