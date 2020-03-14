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Koronavirüs salgını minibüste tartışıldı

Türkiye'nin dört bir yanında salgına karşı önlemler artarken, bir minibüste bulunanların fikirleri sosyal medyada viral oldu.

Haber Merkezi | 14.03.2020 - 09:00..
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Dünyanın başına bela olan koronavirüs, Türkiye'de de varlığını fazlasıyla hissettirmeye başladı.

Şu sıralar konuşulan tek konu bu virüs denilebilir.

MİNİBÜSTE KORONA TARTILDI

Toplu taşıma araçlarına binenler, önce kendini korumaya alıyor sonra başlıyor konuşmaya...

Bilim insanını suçlayan da var, ilaç firmasına beddua yağdıran da...

Hemen hemen herkes konuya dahil... Yer bilinmese de bu minibüsün içindeki kişilerin hepsi bu kez aynı fikirde...

Minibüste koronavirüs tartışması İZLE

BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİLİYOR

Salgınla mücadele konusunda dünya ülkelerine adeta ders veren Türkiye'de, bilinçli davranan insan sayısı artmış durumda...

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