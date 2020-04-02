Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 940 bine yaklaştı, can kaybı 47 bini, iyileşenlerin sayısı da 196 bini geçti

Koronavirüs salgınında en fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya'da ölü sayısı 13 bin 155, İspanya'da 9 bin 53 oldu.

Dünyanın en eski Grand Slam turnuvası Wimbledon, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez iptal edildi.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 3,6 milyon kişi işsiz kaldı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de yalnızca 36 yeni vaka tespit edilirken, virüs bulaşan sayısı 81 bin 554 oldu.

108 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Avrupa genelinde hayatını kaybeden Türklerin sayısı 108'e yükseldi.

Türkiye'de ise 277 hasta koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti, vaka sayısı 15 bin 679'a çıktı.

Tunus, Pakistan, Karadağ ve Almanya'da mevcut tedbirlerin süresi uzatıldı

Umman, El Salvador, Kongo Halk Cumhuriyeti, Senegal ve Botsvana'da ilk koronavirüs ölümleri gerçekleşti.

En fazla koronavirüs vakası görülen ABD'de ise virüs bulaşan kişi sayısı 200 bini aştı.

TÜM MİLLİ MAÇLAR ERTELENDİ

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off'ları dahil, haziranda oynanması planlanan tüm milli maçları, koronavirüs salgını nedeniyle erteledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Cezayir'de 5 binden fazla mahkuma af geldi.

SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI YÜKSELİYOR

İran'da, koronavirüsten koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye yükseldi.

Henüz vaka tespit edilmeyen Türkmenistan'da, bölgeler arası ulaşım ve uluslararası uçak seferleri askıya alındı, sergiler, maçlar ve konserler iptal edildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

Tunus'ta koronavirüs nedeniyle ilan edilen genel karantina hali, 2 hafta daha uzatıldı.

POLONYA'DAN KARANTİNA DENETİMİ İÇİN AKILLI TELEFON UYGULAMASI

Etiyopya'da ağustosta düzenlenecek genel seçimler, salgın nedeniyle ertelendi.

Avusturya'da salgın nedeniyle 200 bine yakın kişi işsizlik başvurusu yaparken ülkedeki toplam işsiz sayısı 562 bin 522 oldu

Polonya'da, karantinadaki kişileri denetlemek için yeni bir akıllı telefon uygulaması kullanılacak. Yüz tanıma ve konum belirleme özelliğinin bulunacağı uygulamayla karantinadaki kişilerin kimlikleri, nerede oldukları tespit edilecek.