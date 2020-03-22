taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı

koronavirüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat D. iki güvenlik görevlisini bıçakladıktan sonra gözaltına alındı.

DHA | 22.03.2020 - 13:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle hastane yatırılan annesini görmek isteyen Murat D. karantina servisine girmek istedi.

İKİ GÜVENLİĞİ BIÇAKLADI

Hastane güvenliği karantina katına girilemeyeceğini ve yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bunun üzerine Murat D. ile güvenlikçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Bir süre sonra tekrar hastaneye gelen saldırgan elindeki bıçakla kendini engelleyen güvenlikçilere saldırdı. Olayda Minur Bağtur ile Ferhat Kırmızı bıçakla yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerin ola yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganı hastanede yakalayarak gözaltına aldı.

Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Bıçaklı saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerine ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Saldırıda ağır yaralanan güvenlik görevlisi Minur Bağtur Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Saldırıda hafif yaralanan Ferhat Kırmızı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayı gören bir hasta yakını "Hasta yakını içeri girmek istedi, güvenlikçiler de yasak olduğunu söyleyerek izin vermedi. Bıçaklamış ama onu görmedim. Polisler geldi yakaladı yapanı. Güvenlikçilerden biri ağırdı başka hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Murat D., adliyeye beyaz tulum ve maske ile sevk edildi.

Koronavirüs servisine giremeyen hasta yakını dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir
'Evde kal' çağrısına uyanlara internetten spor programı
Sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yapan spor antrenörleri, zumba ve pilates gibi etkinlikler düzenleyerek halkı sağlıklı tutmayı amaçlıyor.
İran'da ölü sayısı durdurulamıyor
Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1685'e yükseldi.
İstanbul'da evde kal çağrısına uymayanlar var
Evde kal çağrıları bazı kesimlerde kabul görmedi, güneşli havayı görenler sahillere ve parklara yine akın etti.
Fabrikalara 7 başlıkta koronavirüs uyarısı
Üretim tesislerine gönderilen uyarı yazısında, ateş ölçüm, hijyen, 1,5 metre, iş sürekliliğini sağlama gibi kategoriler yer aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
Ekrem İmamoğlu: 65 yaş kartı iptal edilmeyecek
604
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
Türk Tabipleri Birliği, yerli test kitini de eleştirdi
880
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına desteğimiz hazır
205
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
Uyuşturucu suçu da infaz paketine girdi
1000
İcra ve iflas takipleri durduruldu
İcra ve iflas takipleri durduruldu
242
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs hakkında uyarılar
468
Çin'de 3 gündür korona vakası yok
Çin'de 3 gündür korona vakası yok
213
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir