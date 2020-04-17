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Koronavirüs, sosyal medyadan online mevlit yaptırdı

Kayseri'de hayatını kaybeden İlmiye Başyazıcıoğlu için okutulan ve kentte "perşembe" olarak adlandırılan mevlide katılamayanlar, taziyelerini de yayın sırasında sosyal medyadan iletti.

AA |
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Koronavirüs, sosyal medyadan online mevlit yaptırdı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, evlerinde kalması gereken kişileri, yaşadıkları kayıplarda da acılarını internet üzerinden paylaşmaya zorluyor.

Kayseri'de kentin tanınmış iş insanlarından Ömer Başyazıcıoğlu'nun eşi İlmiye Başyazıcıoğlu (65), kalp krizi sonucu 9 Nisan'da hayatını kaybetti.

İlmiye Başyazıcıoğlu'nun cenazesi, Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

MEVLİDİ, INSTAGRAM VE YOUTUBE'DAN YAYINLANDILAR

Kentte "perşembe" olarak adlandırılan mevlit, salgın dolayısıyla katılamayanlar için Başyazıoğlu'nun kızı Hülya Tiritoğlu'nun Instagram hesabından ve YouTube üzerinden yayınlandı.

Ailenin evinde okunan Kur'an-ı Kerim'i de sosyal medyadan takip edenler başsağlığı mesajlarını ve üzüntülerini yine buradan iletti.

Hülya Tiritoğlu, iyilikseverliği ile bilinen annelerini ani bir şekilde kaybetmenin hüznü içinde olduklarını dile getirdi.

Koronavirüs, sosyal medyadan online mevlit yaptırdı

"YANIMIZDA OLMAK İSTERDENİZ ANCAK, BÖYLESİ ŞU AN İÇİN DAHA İYİ..."

Sevdikleriyle acılarını paylaşmak istemelerine rağmen koronavirüs salgını dolayısıyla bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Tiritoğlu, yayını takip edenlere "Hepiniz yanımızda olmak isterdiniz, biz de sizlerle olmak isterdik. Ancak böylesi şu an için daha iyi görünüyor. Hatimleriniz, dualarınız için çok teşekkür ediyoruz." diye seslendi.

Koronavirüs, sosyal medyadan online mevlit yaptırdı

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