Koronavirüs: Sosyal mesafe nedir ve nasıl uygulanır

Sosyal mesafe uygulamaları, enfeksiyonların yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilecek davranış değişikliklerdir. Bunlar genellikle, bulaşmayı geciktirmek ve salgının boyutunu azaltmak amacıyla, bireyler arasında sosyal teması, işi ve eğitimi kısıtlamayı içerir.

Önceki salgınlardan ve salgın simülasyonlarından, sosyal mesafenin enfeksiyonların yayılmasını sınırlayabildiğini biliyoruz. Virüsler genel olarak, enfekte olmuş insanlardan damlacık yoluyla diğer insanlara yayılır.

Birlikte yaşadığınız veya sizin ilgilenmek zorunda olduğunuz kişilerle de sosyal mesafeyi korumalısınız. Kendinizi yaşadığınız kişilerden olabildiğince ayırmanız gerekir. Banyo veya tuvaleti paylaşmaktan kaçınamıyorsanız, bu alanları düzenli olarak temizleyin. Covid-19'unuz varsa veya risk altında olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, öncelik, özellikle de savunmasız birisini önemsiyorsanız, hastalığı başkalarına iletmekten kaçınmak olmalıdır.

SOSYAL MESAFE NASIL UYGULANIR

Birey olarak, diğer insanlarla temas oranınızı azaltarak enfeksiyon riskinizi azaltabilirsiniz. Kamusal alanlardan ve gereksiz sosyal toplantılardan, özellikle çok sayıda insan veya kalabalığa sahip bölgelerden kaçınmak, yeni koronavirüse ve grip gibi diğer bulaşıcı hastalıklara maruz kalma riskinizi azaltacaktır.

Diğer önlemler arasında mümkünse evden çalışmak, toplantıları bizzat yapmak yerine görüntülü görüşmeler yoluyla organize etmek ve toplu taşıma araçlarının gereksiz kullanımından kaçınmak yer alıyor.

Dışarıda olmak zorundaysanız, Dünya Sağlık Örgütü, kendinizle dışarıdaki diğer herkes arasında en az 1,5 metre mesafe kalmasını öneriyor. Ayrıca el sıkışmaları, sarılmalar ve öpücükler gibi sosyal durumlarda başkalarıyla fiziksel temastan kaçınmanız gerekli.

KENDİNİZİ VE TOPLUMU KORUYUN

Özellikle tuvalete gittikten sonra, yemekten önce ve burnunuzu temizledikten sonra, öksürdüğünüzde veya hapşırdıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa, en az %60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. Hasta olan insanlarla yakın temastan kaçının.

Günlük alışkanlıklarınızı değiştirin. Yoğun saatlerde alışveriş yapmaktan kaçının ve mağazaların teslimat veya teslim alma hizmetlerinden yararlanın.

Şirket uygulamalarını değiştirmek, esnek vardiya planları oluşturmak, çalışanların uzaktan çalışmasını sağlamak ve büyük toplantıları veya konferansları iptal etmek için işvereninizle işbirliği yapın.

Mümkünse toplu taşıma araçlarından kaçının. Aktif salgınların olduğu bölgelere seyahat etmeyin.

Virüse daha duyarlı olanları korumak için yapabileceğiniz pratik şeyler var. Evde genel olarak yapılabilecekler:

- İyi el hijyeni uygulayın

- El sıkışmasından ve diğer fiziksel karşılamalardan kaçının

- Masalar, mutfak tezgahları ve kapı kolları gibi düzenli olarak paylaşılan yüzeyleri temizleyin

- Pencereleri açarak veya klimayı ayarlayarak temiz hava miktarını artırın

- Mümkünse mağaza ziyaretlerini sınırlandırın

- Hem bireysel hem de aile için hangi seyahat ve gezilerin gerekli olduğunu yeniden düşünün.