Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile ek genelge

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Koronavirüs Tedbirleri” kapsamında ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile valilik ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA İZİN VERİLEBİLİR

Zorunlu hallerde olağanüstü toplantılara, gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebilecek.

'AKSAKLIK YAŞANMASIN' UYARISI

Bakanlık, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar tarafından 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınması; mahalli idarelerin konuya ilişkin bilgilendirilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.