Koronavirüs testinin nasıl yapıldığının öyküsü

Ateşiniz yüksek ve kuru kuru öksürüyorsunuz ya da birlikte yaşadığınız kişilerden birinde koronavirüs tespit edildi diyelim. Siz de koronavirüs olma ihtimaline karşı test yaptırmak istiyorsunuz.

İstanbul’da test yaptırmak için başvurduğunuz bir üniversite hastanesindeki Korona (Kovid 19) Polikliniği’nde işlemler sırasıyla şöyle:

ÇALIŞMA SAATLERİ

Korona (Kovid 19) Polikliniği, hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu zamanın dışında gelenler acil servise başvuruyor.

KAYIT OLUP, BARKOT ALIYORSUNUZ

Sağlık kurumunun ilgili binasındaki müracaata kimlik numaranızı vererek, sisteme kayıt yaptırıp, oradan birden fazla barkot alıyorsunuz.

TEST YAPTIRMAK İÇİN BİR NEDENİNİZ OLMALI

Sonra bir görevli neden test yaptırmak istediğiniz soruyor ve ateşinizi ölçüyor. Yeterli cevabı almak istiyor. Koronavirüs belirtilerini taşımanız ya da baktığınız bir yakınınız koronavirüs olmasını söylemeniz kabul görmek için yeterli.

MUAYENE İÇİN SIRAYA GİRİYORSUNUZ

İlk muayene odasının önünde sizin gibi gelenlerle birlikte sıraya giriyorsunuz.

SIRADA ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Sıradayken aralarında 1,5 metre mesafe bırakılan yerdeki kırmızı çizgilerin üzerinde durarak, bekliyorsunuz.

MUAYENEDE DOKTORLA SİZİ BİR CAM AYIRIYOR

Bir odanın içinde iki kabin var. Kabinlerin odaya bu hastalığın teşhisi için yeni yerleştirildiği belli. Kabinlerden birine girip, bir camın ardındaki doktorun sorularını yanıtlıyorsunuz. Doktor cama açılan yuvarlağın ardından sizinle iletişim kuruyor.

DOKTORLARIN KIYAFETLERİ YÜKSEK KORUMALI

Camın ardında 4 doktor görev yapıyor. Masaları ve üzerinde bilgisayarları var. Kıyafetleri özel. Yüzlerinde maske ve ayrıca yüzlerini kapatan şeffaf siperlik ve ellerinde eldiven var. Sizden barkodunuzu istiyorlar.

DOKTORUN SORULARINI YANITLIYORSUNUZ

Koridorda ölçülen ateşinizi söyleyip, koronavirüs belirtileri taşıyıp, taşımadığınızı ve neden oraya gittiğinizi anlatıyorsunuz. Verdiğiniz bilgilere bağlı olarak ya yandaki bölüme geçip kan veriyorsunuz ya da başka bir bölüme gönderilip, orada sürüntü örneği aldırıyorsunuz.

FORM DOLDURUYORSUNUZ

Sürüntü için gittiğiniz birimde size bir form doldurtuyorlar. Form dolduranların da aralarında 3 metre mesafe olacak şekilde masalar yerleştirilmiş durumda. Burada kimlik bilgileriniz, ikametgah adresiniz ve telefonunuz gibi iletişim bilgilerinizi yazıyorsunuz.

YURT DIŞINA ÇIKIP ÇIKMADIĞINIZ TESPİT EDİLİYOR

Formda yakın zamanda yurt dışına çıkıp, çıkmadığınız; çıktı iseniz nerelere hangi sürelerde gittiğiniz, ailenizden birinin koronavirüs olup, olmadığı soruluyor.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİ İŞARETLİYORSUNUZ

Ateşiniz, kırgınlığınız, kuru öksürüğünüz, nefes almada güçlüğünüz, ishal olup olmadığınız gibi bilgileri de işaretliyorsunuz.

BAŞKA HASTALIKLARINIZI ÖĞRENİYORLAR

Sigara kullanıp, kullanmadığınız, başka rahatsızlıklarınız olup olmadığı bilgileri de cevaplamanız gereken şıklardan. Forma da bir barkot yapıştırıyorsunuz.

ÖRNEK ALINAN YERDE CAM BİR BÖLME VAR

PCR testi için sürüntü almak için sizi bir odadaki tek bir kabine sokuyorlar. Kabinde sizinle örneği alacak sağlıkçı arasında yine bir cam var. Buradaki sağlıkçı da korunmalı bir giysi içinde.

BOĞAZINIZ VE BURNUNUZDAN SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ ALINIYOR

Cama başınızı yakınlaştırıyorsunuz. Önce ağızınızın içinden boğazınıza doğru bir kültür çubuğu sokuluyor ve alınan örnek bir cam kaba konuluyor. Sonra burnunuzun her iki deliğine de bu çubuk sokulduğunda derin bir nefes almanız istenerek işlem tekrarlanıyor. Kalan barkotları da burada bırakıyorsunuz.

SONUÇLAR E-NABIZ’DA

Sürüntü örneği verdi iseniz sonuçları e-nabızdan takip edeceğiniz ve iki gün içinde öğreneceğiniz söyleniyor. Sonuç "pozitif" çıkarsa aile hekimine gitmeniz öneriliyor.

TEST YAPTIRMAK ÜCRETSİZ

Tüm bu işlemler için bir ödeme yapmadan, içinizde sonucun “negatif” çıkma isteği ile oradan ayrılıyorsunuz.

İlk fotoğraf: AA