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Koronavirüs Türkiye'de 115 can daha aldı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de bugün 115 koronavirüs hastasının daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs Türkiye'de 115 can daha aldı

Koronavirüs Türkiye'de 115 can daha aldı

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 1518'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, bugün 115 hastanın daha koronaya yenik düştüğünü açıkladı. 4 bin 281 yeni vakanın tespit edildiği belirtilirken, bugün iyileşenlerin sayısı ise 875 olarak açıklandı.

1820 HASTA YOĞUN BAKIMDA

34 bin 90 koronavirüs testinin yapıldığı bildirilirken, test sayısının 477 bin 716'ya ulaştığını aktaran Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısını ise 69 bin 392 olarak duyurdu.

1820 hastanın yoğun bakımda bulunduğu ifade edilirken, bugüne kadar toplam iyileşen hasta sayısı 5 bin 674 olarak verildi.

"İKİ GÜCÜMÜZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5 bin 674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.

Koronavirüs Türkiye'de 115 can daha aldı

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