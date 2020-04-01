Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, koronavirüsün Türkiye'nin tamamına yayıldığını açıkladı.

EN FAZLA VAKA İSTANBUL'DA

Bakan Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.

81 İLİN TAMAMINDA KORONAVİRÜS VAR

Bakan Koca, "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün illerimizde virüs var.

EN FAZLA VAKA İSTANBUL'DA

İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir'de 853, Ankara'da 712 vaka var." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Türkiye'nin tamamına yayıldı VİDEO