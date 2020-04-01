taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.697
Euro
7.3147
Altın
1579.56
Borsa
89085.13
Gram Altın
340.846
Bitcoin
41608.92

Koronavirüs Türkiye'nin tamamına yayıldı

Türkiye'nin 81 ilinde de koronavirüs vakalarının bulunduğu açıklandı. İstanbul'da vaka sayısı 8 bin 852 var.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Koronavirüs Türkiye'nin tamamına yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, koronavirüsün Türkiye'nin tamamına yayıldığını açıkladı.

EN FAZLA VAKA İSTANBUL'DA

Bakan Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdi.

81 İLİN TAMAMINDA KORONAVİRÜS VAR

Bakan Koca, "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik İtalya bu hatayı yaptı biz bu hatayı işlemek istemedik. Bugün illerimizde virüs var.

Koronavirüs Türkiye'nin tamamına yayıldı

EN FAZLA VAKA İSTANBUL'DA

İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 882, İzmir'de 853, Ankara'da 712 vaka var." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Türkiye'nin tamamına yayıldı VİDEO

İlginizi Çekebilir
Koronavirüs 601 sağlık çalışanına bulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının sayısını açıklarken gözyaşlarını tutamadı.
Türkiye'de il il korona ölümlerinin sayısı
Koronavirüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü il 117 ile İstanbul oldu. İkinci sırada 18 ölümle İzmir var.
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 277'ye çıktı
Türkiye'de koronavirüsten 63 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısı 277'ye yükselmiş oldu.
Korona şüphesi nedeniyle tabutu cenazeden sonra yakıldı
Zonguldak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın taşındığı tabutu, görevliler koronavirüs şüphesiyle cenazenin ardından yaktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
869
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
206
İstanbul'da yardım parasını almak isteyen PTT'ye koştu
İstanbul'da yardım parasını almak isteyen PTT'ye koştu
295
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
1100
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
108
Bakan Albayrak ekonomide yeni dönemin işaretini verdi
Bakan Albayrak ekonomide yeni dönemin işaretini verdi
425
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
411
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir