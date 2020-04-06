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Koronavirüs ülke ekonomilerini de vuruyor

2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü bir noktaya doğru gidildiğine dikkat çeken IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin durma noktasına geldiğini söyledi.

Haber Merkezi |
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Koronavirüs ülke ekonomilerini de vuruyor

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koronaviris salgınının global ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl önceki global finansal krizden daha kötü olma yolundaki bir resesyonun içine çektiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Georgieva, gelişmekte ve kalkınmakta olan ekonomilere yardım çabalarının hızlandırılmasını istedi.

"BU KRİZ DİĞERLERİ GİBİ DEĞİL"

Georgieva, "Bu kriz diğerleri gibi değil. Dünya ekonomisinin durma noktasına gelmekte olduğuna şahit oluyoruz. Şu anda bir resesyondayız. Bu resesyon 2008-2009 global finansal krizindekinden daha kötü olma yolunda." dedi.

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