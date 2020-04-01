Koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler

Google’da şu sıralar en çok koronavirüs vakası çıkmayan ülkeler aranıyor.

Sebebi kaçış mı yoksa merak mı bilinmez ancak istatistik verilere göre, sadece 9 ülke bu virüsten vaka çıkarmadı.

O ÜLKELER

İstatistik sitesi Statista, o ülkeleri açıkladı. 1 Nisan itibarıyla Türkmenistan, Tacıkistan, Yemen, Güney Sudan, Kuzey Kore, Malavi, Sao Tome ve Principe, Komor Adaları, Lesotho’da koronavirüs vakası tespit edilemedi.

UZMANLAR: TEST YAPILMIYOR

Ancak bu ülkelerle ilgili konunun uzmanları aynı bilgiyi onaylamıyor. Nedeni ise ülkelerin bir kısmında virüsü tespit etmek için test yapmadığı…

Bazı ülkelerde ise koronavirüse dair sansür vakalar bildiriliyor.

AFRİKA ÜLKELERİNE ACİL YARDIM TALEBİ

Aralarında Birleşmiş Milletler ve Oxfam'ın da bulunduğu çok sayıda uluslararası örgüt, Afrika ülkeleri başta olmak üzere en yoksul ülkelere acil sağlık yardımı ve borçların silinmesi gibi adımlar talep etmişti. Uzmanlara göre bu ülkelere yardım edilmemesi durumunda milyonlarca insan hayatını kaybedebilir.

(Türkmenistan)

(Tacıkistan)

(Yemen)

(Güney Sudan)

(Malavi)

(Sao Tome ve Principe)

(Kuzey Kore)

(Komor Adaları)