Koronavirüs Yeni Zelanda ve Nijerya'ya da sıçradı

Avustralya'da resmi temaslarda bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern,Endonezya'nın Bali Adası aktarmalı İran'dan gelen Yeni Zelandalı kadında virüse rastlandığını duyurdu.

Ardern, Yeni Zelanda'ya 26 Şubat'ta gelen ve kimliği açıklanmayan hastanın Auckland Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.

AYNI UÇAKTA BULUNANLARA UYARI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı da hastanın Emirates Havayollarının EK450 sefer sayılı uçağıyla ülkeye geldiği bilgisini paylaşarak, aynı uçakta bulunanların sağlık birimlerine başvurmasını istedi.

İLK KEZ NİJERYA'DA GÖRÜLDÜ

Koronavirüs, Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü. Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk koronavirüs vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.

KARANTİNA ALTINA ALINDI

Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti. Koronavirüs, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.