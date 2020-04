Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir

Son günlerde yeni tip koronavirüsten korunmaya yardımcı olabilecek besinler hakkında internette ve televizyonda birçok iddia ortaya atıldı. Öncelikle şunu unutmayın; sizi yeni tip koronavirüsten koruyacak bir besin yok. Tek bir besinden mucize bekleyemeyiz ancak sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli bir diyet ile bağışıklık sistemimizin gücünü mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilir ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelebiliriz.

Yediğimiz ve içtiğimiz her şey bağışıklık sistemimizi etkiler. Hastalıklarla mücadele edebilmek için yeterli ve dengeli beslenmek ilk şarttır. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri almamız, enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemimize yardımcı olur.

TEK BİR BESİNDEN MUCİZE BEKLEMEYİN

Yeterli ve dengeli bir beslenme planı, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için önemlidir ve birçok besin, vücudun enfeksiyonla mücadele direncini etkiler. Ancak, bağışıklığı artıracak veya yeni tip koronavirüs gibi bulaşıcı virüslerden bizi koruyacak bir besin veya besin takviyesi olmadığını hatırlamak önemlidir.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde her besinin ayrı bir önemi ve rolü var ve sadece bir besin üzerine odaklanmak oldukça yanlış. Çoğunlukla internette karşımıza çıkan "mucize besin"lere aldırış etmeyin, tek bir besinden "kahramanlık" beklemeyin.

Bağışıklık sistemi, vücudun enfeksiyonlarla mücadele etmesine yardımcı olan karmaşık bir ağ ve sağlıklı olarak çalışması için birçok farklı besin gerekli. Bu nedenle eczanelerde ve çeşitli marketlerde C vitamini ve çinko takviyelerinin raflardan uçtuğu bu dönemde, bağışıklık sistemindeki diğer önemli besinleri hatırlamak ve dengeli bir diyete yönelmek harika bir seçim olacak.

BAĞIŞIKLIK İÇİN EN ÖNEMLİ BESİN MADDELERİ

İşte bağışıklık sistemimiz için önemli olan besin maddeleri ve bulundukları gıdalar.

C Vitamini: C vitamini bağışıklık hücrelerinin patojenlere saldırmasına yardımcı olur, eski bağışıklık hücrelerini enfeksiyon bölgesinden temizlememizi sağlar ve ayrıca cildin korunmasına yardımcı olur. Narenciye, yeşil sebzeler, biber ve domateslerin hepsi iyi bir C vitamini kaynağıdır.

Çinko: Çinko, yeni bağışıklık hücreleri üretmeye yardımcı olur. Virüslerle savaşmada önemli bir rol oynayan çinko, bağışıklık hücreleri arasındaki iletişimin sağlanmasına yardımcı olur. Et ve kümes hayvanlarından peynir ve kepekli tahıllara kadar birçok çeşitli kaynağı vardır.

D Vitamini: D vitamini düşüklüğü, bağışıklığı etkileyen en önemli faktörlerden biri. D vitaminin asıl kaynağı gübeş ışığıdır ancak yağlı balıklar ve yumurta da D vitamini içerir. Besinlerden yeterli D vitamini almak genellikle zor olduğu için bir takviye almayı ve güvenli derecelerde güneşte daha sık zaman geçirmeyi düşünebiliriz. Ancak salgının olduğu bu günlerde çoğumuzun evde kalması ve özellikle kendi kendini izole etmesi gerektiği için bir D vitamini takviyesi almayı düşünebilirsiniz.

Selenyum: Selenyum, yeni bağışıklık hücreleri üretmek için hayati öneme sahiptir ve enfeksiyona yanıtı güçlendirmeye yardımcı olur. Yağlı tohumlarda, özellikle kaju ve ayçiçeği tohumlarının yanı sıra yumurta, sakatat, balık ve kabuklu deniz ürünlerinde bulunur.

Demir: Demir, bağışıklık hücrelerinin direncini korumaya yardımcı olur. Çeşitli et ve sebzelerde bulunur. Sakatat, kırmızı et ve balık gibi hayvansal kaynaklı demir, bitkisel kaynaklı demirden daha kolay emilir.

A Vitamini: Virüsler veya bulaşıcı bakteriler gibi yabancı hücreleri tanımlamaya yardımcı bir tür beyaz kan hücresi olan T Hücrelerinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynar. A Vitamini kaynakları arasında balıklar, başta karaciğer olmak üzere sakatatlar, tam yağlı süt ve ürünleri, yumurta sarısı, beta karoten içeren koyu yeşil yapraklı sebzeler ve turuncu renkli meyve ve sebzeler.

Folat: Folat, yeni bağışıklık hücrelerinin üretiminde önemli bir rol oynar. Yeşil sebzelerde, bakliyatlarda, meyvelerde, kabuklu yemişlerde, peynir ve ekmekden folat alınabilir.

B6 Vitamini: Bu vitamin yeni bağışıklık hücreleri üretmeye ve bağışıklık hücrelerinin iletişim kurmasına yardımcı olur. B6 vitamini kaynakları arasında kümes hayvanları ve balık, kahvaltılık tahıllar, yumurta sarısı, soya fasulyesi, susam ve muz, avokado ve yeşil biber gibi bazı meyve ve sebzelerde bulunur.

B12 Vitamini: Yeni bağışıklık hücreleri üretmek için önemli olan B12 vitamini, et, balık, süt, peynir ve yumurta gibi hayvansal ürünlerde bulunur.

Bakır: Besin maddeleri düşünülürken çoğunlukla unutulan bakır, bağışıklık hücrelerini korumaya yardımcı olur. Ekmek, kepekli tahıllar, pirinç, kinoa, et, balık, bakliyat, avokado, kuru meyve ve kuruyemişler de dahil olmak üzere birçok besinde bulunur.

BESİN TAKVİYELERİ SAĞLIKLI BİR DİYETİN YERİNİ TUTAMAZ

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için birçok farklı besin gerekir. Vitamin ve mineral takviyeleri söz konusu olduğunda, pratikliği cazip gelse de, enfeksiyonları önleyebileceği veya tedavi edebileceğine dair bir kanıt yoktur.

C vitamini takviyelerinin soğuk algınlığının süresini ve şiddetini azaltabileceğine dair bazı kanıtlar vardır, ancak test edilen hastalığın nedeni yeni tip koronavirüsden tamamen farklı bir virüs türüdür. Çinko takviyelerinin soğuk algınlığı üzerindeki etkisi hakkında da bazı araştırmalar yapılmıştır, ancak yine, takviyelerin koronavirüse karşı korunmada herhangi bir yararı olup olmaycağını şu an için bilmiyoruz.

Yeterli, dengeli ve sağlıklı bir diyet, takviyelerde bulamayacağınız birçok doğal bileşik sağlayabileceğinden, diyetiniz ile mümkün olduğunca çok besin almayı hedeflemek her zaman en iyisi olacaktır.

Yazımı, Hipokrat'ın şu sözüyle bitirmek istiyorum; “Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun”