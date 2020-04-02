Koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmamak gerek

Koronavirüs belirtisi göstermiyorsunuz ama tedbir amaçlı test yaptırdınız ve negatif çıktı diyelim. Bu sizi o an için rahatlatsa da süreç içinde pozitif de çıkabilme ihtimalinizin ortadan kalkmadığını hiç unutmamalısınız.

“TESTİ NEGATİF ÇIKANLARIN TEKRAR NEGATİF ÇIKMA GARANTİLERİ YOK”

Uzmanlar, salgının sürdüğü her gün test yaptıran ve negatif çıkan herkesin bu hastalık için adaymışçasına tedbirli olmayı sürdürmeleri gerektiğini söylüyor.

KORONAVİRÜSÜ YENENLER TEKRAR BU HASTALIĞA YAKALANIR MI

Koronavirüsü yenenlerin tekrar hastalığı yakalanma konusu, henüz bilimsel olarak bir netlik kazanmadı.

Ancak uzmanlar, koronavirüse yakalanıp da iyileşenlerin tekrar bu hastalığa yakalanma riskini taşıyabileceğini ve aksi ispat edilene kadar tedbiri elden bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

VÜCUDUMUZUN SAVUNMA MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRELİM

Koronavirüsle savaşta iki önemli silahımız var. Birisi beslenme diğeri ise uyku.

İyi beslenme ve uyku silahı, sadece dünyayı saran bu virüse karşı değil hayatın her aşamasında ihtiyacımız olan iki kritik konu.

O zaman koronavirüs salgınında kendimizi savunacağımız yani savunma mekanizmamızı güçlendirecek silahlarımızı tanıyalım ve mücadele için donanımımızı tamamlayalım.

İYİ BESLENELİM

İyi ve dengeli beslenme sağlıklı olmamızı sağlayacak ve vücudumuzun gelecek olan saldırılara karşı direncini artıracak.

İyi beslenmek için yeşil sebzeler, c vitamini bol meyveler bize yardımcı olabilir. Bu denimde protein bakımından güçlü besinler ve süt ürünleri iyi birer güç kaynağı olarak göze çarpıyor.

YAĞLI YİYECEKLERDEN KIZARTMALARDAN UZAK DURALIM

Aşırı yağlı, hamurlu yiyecekler, kızartmalar, bol porsiyonlu tabaklar böyle bir zamanda uzak durmamız gerekenlerin başında geliyor.

Evlerde kaldığımız bugünlerde ekmek ve un ürünlerinden elimizden geldiğince yer almadığı, hafif yiyecekler ve atıştırmalıkların hatta paketlenmiş ürünlerin uzağında bir mutfak alışkanlığına ihtiyacımız var.

Bol yeşillikle, domatesli biberli salatalar ise hep başucumuzda olsun.

Çikolata da yiyelim tabii. Bu stresli günlerde kendimizi az da olsa şımartmaya ve mutluluk hormonu almaya ihtiyacımız var. Ancak bunu da çok abartmadan yapalım. Her şey kararında.

SIVI TÜKETELİM

Bol bol su içelim. Sıvı tüketelim. Limonatalar yapmaya çalışalım. Yoğurt yiyelim.

GÜZEL UYUYALIM

İyi bir uyku yani saat açısından yeterli, bölünmemiş bir uyku dinlenmemize yardımcı olacak ve kendimizi dinç hissetmemizi sağlayacak.

İyi bir uyku için temiz, havalandırılmış, aşırı sesten ve ışıktan arındırılmış bir ortama ihtiyacımız var. Rahat ve huzurlu bir uykuya hazırlanmak için ılık bir süt belki biraz kitap okumanın da faydası olabilir.

Dışarıdaki koronavirüsün bize ve yakınlarımıza zarar vermesini istemiyorsak dikkat edeceklerimiz var.