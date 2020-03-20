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Koronavirüse karşı yeni tedbir genelgesi

Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek, bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantı veya aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

DHA | 20.03.2020 - 09:08..
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Koronavirüse karşı yeni tedbir genelgesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerine ilişkin kaleme aldığı genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bugünkü sayıda yer alan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla, gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

NİSAN AYI SONUNA ERTELENDİ

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü, bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

Koronavirüse karşı yeni tedbir genelgesi

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