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Koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı

Çankaya Köşkü'nde koronavirüse yönelik tedbirlere ilişkin düzenlenen toplantıda yeni kararlar alındı.

DHA | 15.03.2020 - 20:56..
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda koronavirüse yönelik tedbirlerle ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

2 BAKAN TOPLANTIYA VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yer aldığı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın da video konferansla katıldığı kaydedildi.

9 AVRUPA ÜLKESİNDEN UÇUŞLAR DURDURULDU

Toplantıda alınan kararlar şu şekilde sıralandı:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklama çerçevesinde Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibarıyla durdurulacaktır.

ÜLKEYE DÖNÜŞ YAPAN VATANDAŞLAR 14 GÜN KARANTİNADA TUTULACAK

Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi günü yerel saatle 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine başvuracaklardır. Başvuru yapan vatandaşlarımızın ülkeye dönüşleri 17 Mart Salı günü 24.00'e kadar tamamlanacaktır. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına alınacaklardır."

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alındı


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