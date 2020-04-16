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Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken; İstanbul Taksim'de hayat kadınlarının, fuhuş pazarlığı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İHA |
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Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren koronavirüse karşı etkin tedbirler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşlar hastalığı umursamıyor.

İstanbulluların birçoğu, hastalığın daha fazla yayılmaması için yapılan evde kal çağrılarına uyarken, bazı vatandaşlar ise hastalık yokmuş gibi yaşantılarını sürdürüyor.

Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

KORONAVİRÜS UMURLARINDA DEĞİL

Taksim'i mesken tutan hayat kadınları, koronavirüse rağmen fuhuş pazarlığı yapmaya devam ediyor.

Kimselere aldırış etmeden cadde üzerinde müşteri bekleyen kadınların fuhuş pazarlığı, kameralara yansıdı.

Kaldırımda bekleyen kadınlardan biri, kendisiyle ilgilenen bir erkekle konuştuktan sonra, anlaşamayınca uzaklaştı.

Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı

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