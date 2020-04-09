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Koronavirüse rağmen sahilde fuhuş pazarlığı yaptı

Sahilde yürüyüş yapmanın yasaklandığı ve cezai işlemlerin uygulandığı şu günlerde, Kartal sahilde bir kadın, yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

DHA |
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Koronavirüse rağmen sahilde fuhuş pazarlığı yaptı

Koronavirüsle mücadele kapsamında sahilde yürüyüş ve spor yapmanın yasaklanmasının ardından polis ekipleri, Kartal sahilinde bir kadının yoldan geçen araçlarla fuhuş pazarlığı yaptığı ihbarını aldı.

Polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

Koronavirüse rağmen sahilde fuhuş pazarlığı yaptı

POLİSİ GÖRÜNCE AĞAÇLIK ALANA SAKLANDI

Hayat kadını, polis ekiplerini görünce yolun karşı tarafındaki ağaçlık alana saklandı.

Polis ekipleri, saklanan kadını alarak polis otosuna bindirdi ve trafiği tehlikeye düşürmekten 180 lira para cezası uyguladı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda kadının, fuhuştan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Koronavirüse rağmen sahilde fuhuş pazarlığı yaptı

Koronavirüse rağmen sahilde fuhuş pazarlığı yaptı

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