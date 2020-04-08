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Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikleti çalındı

Beşiktaş'ta hırsızlar, koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikletini çaldı. Hırsızlık kameraya yansırken, motosikleti çalınan doktor “Toplu taşımaya binersem enfekte etmekten korkuyorum” dedi.

İHA |
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Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikleti çalındı

Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle vaka ve ölüm sayıları gün geçtikçe artarken, yetkililerin “evde kalın” çağrılarına genelde uyuluyor ama hırsızlar uyumuyor.

Sokaklarda kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsızlar, Megakent'in çeşitli ilçelerinde motosikletlere yöneldi.

ARKADAŞININ EVİNDEYKEN ÇALINDI

Beşiktaş'ta hırsızların son hedefi, koronavirüs salgını nedeniyle 7 gün 24 saat canla başla çalışan sağlık çalışanı Ufuk Gökçek oldu. Çapa Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi olan intern doktor Gökçek, geçtiğimiz çarşamba günü Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlıbahçe Sokak’ta, birlikte görev yaptığı arkadaşının evine geldi.

Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikleti çalındı ViDEO

"İNSANLARLA TEMAS ETMEMEK İÇİN KULLANIYORDUM"

Ertesi gün alışveriş yapmak için dışarıya çıkan Gökçek, 24 bin lira değerindeki 34 AFA 734 plakalı motosikletinin bıraktığı yerde olmadığını gördü. Bunun üzerine Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne giden intern doktor, şikayette bulundu. Toplu taşımayı yolcuları enfekte etmemek için kullanmayan ve motosikleti çalınan Gökçek, “Motosikletin çalınmasının bana en büyük sıkıntısı, ben hastaneye gidip geliyorum. Toplu taşımaya binersem herkesi enfekte etmekten korkuyorum. Temel sorun bu, ben kendimi izole etmek ve insanlarla temas etmemek adına motosikletle hastaneye gidip geliyordum, artık gidip gelemeyeceğim." dedi.

Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikleti çalındı

Koronavirüsle mücadele eden doktorun motosikleti çalındı

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