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Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüs ile mücadelede doğru bilinen yanlışları açıkladı.

AA | 19.03.2020 - 05:02..
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadelede doğru bilinen yanlışların sağlığı tehdit edebildiğine ve bilgi kirliliğine yol açtığına dikkati çekti.

Sosyal medyada, yeni tip koronavirüsle ilgili çok sayıda yanlış bilginin yer aldığına işaret eden Azap, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

KORONAVİRÜS LABORATUVAR ORTAMINDA HAZIRLANMADI

Koronavirüs laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi.

ANTİBİYOTİKLER ETKİ ETMİYOR

Bilim insanları, koronavirüs bir virüs hastalığı olduğu için antibiyotiklerin virüse etki etmediği ve evcil hayvanlardan insanlara koronavirüs geçişinin saptanmadığı bilgisini verdi.

Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Prof. Dr. Azap'ın verdiği bilgiye göre, Kovid-19'a ilişkin doğru bilinen yanlışlar arasında öne çıkanlar şöyle:

"YANLIŞ: 'Kovid-19 sadece yaşlı nüfusu etkileyen bir virüstür.'

DOĞRU: Kovid-19 erişkin yaştaki tüm bireyleri etkileyebilir. Hastalığı ağır geçirme olasılığı, yaş ilerledikçe artmaktadır. Özellikle 60 yaş üzerindeki bireylerde risk artmakta, 40 yaşın altında binde 2 olan ölüm oranı 80 yaşın üzerine çıkıldığında yüzde 15'e ulaşmaktadır.

YANLIŞ: 'Kovid-19, laboratuvarda üretilmiş bir virüstür.'

DOĞRU: Kovid-19 laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs değildir ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayılmıştır. Zaten yeni virüslerin neden olacağı salgınların Güneydoğu Asya'dan çıkması tıp çevrelerinde beklenen bir durumdur. Buradaki yoğun insan nüfusu ve çeşitli hayvanların çok sayıda olması, hayvanlar ve insanlar arasında temasın fazla olmasına, bu da virüslerin değişime uğrama riskinin artmasına neden olmaktadır.

YANLIŞ: 'Kovid-19 için aşı geliştirildi ancak henüz piyasaya sürülmedi.'

DOĞRU: Kovid-19 için henüz geliştirilmiş kullanılabilecek bir aşı bulunmamaktadır. Bu alan çok fazla ve hızlı şekilde çalışma yapılmakta olan bir alandır. Henüz kullanabilecek bir aşı olmamakla birlikte devam eden 30 civarında bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak bağışıklık sistemi ile koronavirüsler arasındaki karmaşık ilişki çok aydınlatılamamış olduğundan geliştirilecek aşıların ne kadar ve ne süreyle etkili olacağı bilinmemektedir. Etkili bir aşının bir yıldan önce geliştirilmesi beklenmemektedir.

YANLIŞ: 'Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımı gereklidir.'

DOĞRU: Kovid-19 bir virüs hastalığı olup antibiyotik kullanımının hastalık seyri üzerine bir etkisi yoktur. Antibiyotikler virüse etki etmez.

YANLIŞ: 'Kovid-19 evcil hayvanlardan da bulaşabilir.'

DOĞRU: Şu ana kadar olan yapılan çalışmalarda evcil hayvanlardan insanlara Kovid-19 geçişi saptanmamıştır.

YANLIŞ: 'Sosyal medyada 'gizli' adı altında yayılan belgede yer alan yeni tedbir kararları alındı.'

DOĞRU: Sosyal medyada 'gizli' başlığı ile yayılan tedbir kararları doğru değildir, gündemde olan ve olacak tedbir kararları ilgili idari birimler tarafından resmi yazılar ile tüm topluma gizli olmadan duyurulmaktadır."

Koronavirüsle mücadelede doğru bilinen yanlışlar


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