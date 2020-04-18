Koronavirüslü genç polise tükürüp, raylara itti

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’nin New York kentindeki Harlem Metro İstasyonu’nda, biri kadın 2 polis memuru devriye sırasında saldırıya uğradı.

Koronavirüslü olduğu belirtilen Anquando Johnson (25), memurlardan birine tükürdü.

RAYLARA İTTİ

Kendisine müdahale eden memurlara tekmeler savuran Johnson, kelepçe takmak isteyen kadın polis memurunu, tekme atarak raylara itti.

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TÜKÜRÜKLE BAŞLADI

Olayın bir polis memuruna tükürülmesinden sonra başladığını söyleyen, olayın görgü tanığı Joaquin Santiago, o anları anbean kaydetti.

"TOPLUMA SALDIRIDIR"

New York Polis Departmanı (NYPD) sözcüsü, "Memur kolayca öldürülebilirdi ve bu saldırı sonucunda çok ciddi şekilde yaralandı. New York şehri, polis memuruna yapılan herhangi bir saldırı topluma bir saldırıdır.” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Harlem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alınan Johnson, bir polis memuruna ağır saldırı ile suçlandı.