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Koronavirüslü günlerde evde çalışmaya çalışmak

Çin’in Vuhan kentinde çıktıktan sonra önce Çin’de sonra tüm dünyada koronavirüs saygını yayılınca Türkiye’de de pozisyonu uygun şirketler çalışanlarını evden çalışmaya yönlendirdiler.

Haber Merkezi |
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Koronavirüslü günlerde evde çalışmaya çalışmak

Koronavirüs salgınına tedbir olarak alınan evde çalışma kararı, karantina ve sokağa çıkma kısıntısı ile arttı ve uzadı. Bu durumda evden çalışma alışkanlığı olmayanlar başlarda zorlandı. Ama bu stresi bir disiplin içinde verimli bir çalışmaya çevirmek elimizde.

AMAÇ İSTİKRARI SAĞLAMAK

Kontrolünüzün dışında meydana gelen bir sürü değişikliğin arasında, mümkün olduğunca istikrarı korumaya çalışmalısınız.

İŞE GİDİYORMUŞ GİBİ DAVRANALIM

Eğer siz de birçok insan gibi evden çalışıyorsanız, kendinize günlük bir rutin oluşturun. İşe gidiyormuş gibi davranın.

Her sabah aynı saatte kalkıp, kıyafet değiştirin, tabii ki resmi değil ama rahat edebileceğiniz farklı bir kıyafet giyin.

Koronavirüslü günlerde evde çalışmaya çalışmak

EVDE OFİS ORTAMI YARATALIM

İşinize daha iyi odaklanmak için dış etkenlerin sınırlı olduğu bir ofis ortamı oluşturun. Masanızın üzerinde çalışmanızı kolaylaştıracak, kendinizi iş ortamında hissettirecek, kalem kutunuz, not defteriniz, hatta mesela masa süsünüz olsun.

MOLALARI ISKALAMAYALIM

Ayrıca, gün içerisinde düzenli mola vermeyi ihmal etmeyin. Evden çalışan birçok insan gün boyu masalarından ayrılmadıkları için sorun yaşayabilirler. İşyerinde olduğu gibi gün içerisinde mola verirseniz, yaşamınızı mümkün olduğunca normalleştirebilir ve kontrol hissini artırabilirsiniz.

İŞ ZAMANI İŞ, EV ZAMANI EV

Mesai saatleri ile ev zamanını birbirinden ayırmak, çalışılan zamanın kalitesini ve sizin de yoğunlaşmanızı sağlayacaktır. Yoksa evde kaldığınız tüm zamanı çalışmaya ayırırsanız hem ev stresinizi artırır hem de iş veriminizi düşürürsünüz.

Koronavirüslü günlerde evde çalışmaya çalışmak

İŞ ÇEVRESİYLE KURULAN İLETİŞİMDE UFAK EV KAZALARINI OLAĞAN SAYALIM

Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın evden çalıştığı gerçeğini bilelim ve işle ilgili yapılan telefon görüşmeleri ya da görüntülü iletişimlerde, evde yaşayan diğer bireylerden kaynaklanarak yaşanacak küçük iletişim kazalarına hazırlıklı olun. Bunun anlayışla karşılanacağını düşünerek, başınıza geldiğinde bir de bunun stresine girmeyin.

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