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Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği verilere göre koronadan 87 kişi daha hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 38 bin 226'ya yükseldi.

AA |
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Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

BİR GÜNDE 87 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Ülkemizde koronavirüs kaynaklı can kaybı 812'ye yükseldi.

Böylelikle son 24 saatte 87 kişi daha yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 38 BİNİ AŞTI

Bugün 24 bin 900 korona testi yapıldı. Yapılan testler sonucu 4 bin 117 kişiye daha korona tanısı kondu. Toplam vaka sayısı 38 bin 226 oldu.

Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi

TOPLAM 1846 KİŞİ İYİLEŞTİ

Diğer yandan, tedavi altında olan 264 korona hastası daha sağlığına kavuştu. Tedaviye cevap verip koronavirüsü yenen hastaların toplam sayısı 1846 oldu.

Koronavirüsten can kaybı 812'ye yükseldi

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