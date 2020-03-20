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Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi

Birçok ülke koronavirüs endişesiyle kendi vatandaşlarını kabul etmezken, ölüm oranının yüksek olduğu Avrupa ülkesinden kurtarılan bir kadın verilen hizmeti beğenmedi.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 12:32..
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Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi

Koronavirüsün tüm Avrupa'da hızla yayılması ve binlerce kişinin ölümüne yol açması üzerine Türkiye, 9 Avrupa ülkesinden dönmek isteyen Türk vatandaşlarını mağdur etmedi.

ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİ

Özel seferler düzenlenerek Avrupa'da yaşayan vatandaşlar, Türkiye'ye getirildi. Gelenler de çeşitli yurtlarda, 14 gün boyunca tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi

BAVUL İSYANI

Türkiye dışında Avrupa'dan vatandaşlarını bu ölçekte tahliye eden başka bir ülke olmazken, tahliye esnasında 15 dakika beklediği için isyan eden biri ortaya çıktı.

Uçaktan indikten sonra bavullarını bulamadığını söyleyen kadın, çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınladı.

Koronavirüsten kurtarılan kadının bavul sitemi

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