Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 14 bin 704 olarak güncelledi.

Verilere göre, koronavirüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke, 5 bin 476 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İSPANYA'DAKİ ÖLÜMLER İRAN'I GEÇTİ

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 270 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da, 1.772 kişi hayatını kaybetti.

Salgından dolayı en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1.685 kişi yaşamını yitirdi.