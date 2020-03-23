taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5898
Euro
7.0458
Altın
1490.64
Borsa
82555
Gram Altın
315.639
Bitcoin
39955.97

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

Dünya genelinde koronavirüs salgınında can kaybı 14 bin 700'ü aştı. Virüsün en fazla can aldığı ülke İtalya olurken; İspanya, kayıplarda İran'ı geçti.

AA | 23.03.2020 - 10:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 14 bin 704 olarak güncelledi.

Verilere göre, koronavirüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke, 5 bin 476 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı

İSPANYA'DAKİ ÖLÜMLER İRAN'I GEÇTİ

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 270 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da, 1.772 kişi hayatını kaybetti.

Salgından dolayı en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da ise 1.685 kişi yaşamını yitirdi.

İlginizi Çekebilir
Ankara'da kaçak maske üretimi yapan iş yeri mühürlendi
Altındağ ilçesindeki bir binanın asma katında kaçak tıbbi maske üretimi yaptığı belirlenen iş yerindeki tüm maske ve materyallere el konuldu.
İstanbul’da yasağa uymayan yaşlılar
65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma yasağı, daha ilk günden ihlal edildi. Bir kişi motosikletiyle kaçarken, bir diğeri "Bunaldım" diyerek kendini savundu.
İstanbul'da zabıta ekibi bankları kepçeyle topladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkması üzerine, parklarda bulunan banklar, kepçe yardımı ile kaldırıldı.
Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim kapsamında ilk ders için kamera karşısına geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
344
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
82
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
434
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
Almanya'da 2 kişiden fazla insanın toplanması yasaklandı
77
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
Abdurrahim Albayrak ve eşi karantinada
84
Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi
Kuzey Kore'den bir ayda 3. füze denemesi
52
Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan
Uzaktan eğitimde ilk ders Bakan Selçuk'tan
57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir