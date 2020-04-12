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Türk doktor koronayı durduran ilaçların bulunduğunu söyledi

Sosyal medya hesabından salgınla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz,"Salgını durduran potansiyel ilaçlar bulundu" dedi.

Haber Merkezi |
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Türk doktor koronayı durduran ilaçların bulunduğunu söyledi

Tüm dünyada koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, birçok ülkede salgının durdurulması için ilaç çalışmaları başlatıldı.

Dünya genelinde koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken; umut veren haber, ABD'deki Türk doktordan geldi...

ABD'deki Jackson Laboratuvarı'da İmmünoloji uzmanı olarak görev yapan dünyaca ünlü Türk doktor Prof. Dr. Derya Unutmaz da, koronavirüs salgını ile mücadelede önemli gelişmelerin yaşandığını belirtti.

"KORONAVİRÜSÜ DURDURAN İLAÇLAR BULUNDU"

Sosyal medya hesabından salgınla ilgili açıklama yapan  Prof. Dr, Unutmaz, "Virüsün yapısını anlamakta ve yeni ilaçların geliştirilmesi yönünde çok önemli ilerlemelere devam ediliyor. En iyi bilim dergilerinden Nature da çıkan bir yayında, virüsün yapısını Lego parçaları gibi ayarlayan makinası (protease) çözüldü ve durduran potansiyel ilaçlar bulundu' dedi. Kaynak Yeniçağ: Dünyaca ünlü Türk profesör müjdeyi verdi: 'Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu!" dedi.

"İLAÇLAR HASTALARIN ÜZERİNDE TEST EDİLMELİ"

İlaçların hastalar üstünde test edilmesi gerektiğini de belirten Derya Unutmaz, "Tabii bu çok iyi haber, yalnız hep dediğim gibi bu potansiyel ilaçların hastalar üstünde test edilmesi gerekiyor, maalesef en fazla zamanı da bu süreç alıyor. Bunun için önümüzde hala aylar var ama kesin tedavilerin geliştirilmesi konusundaki ümitlerimiz gittikçe artıyor!" dedi.

Türk doktor koronayı durduran ilaçların bulunduğunu söyledi

Türk doktor koronayı durduran ilaçların bulunduğunu söyledi

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