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Koronavirüsü dut pekmezi satışlarını artırdı

Koronavirüse karşı vücudun direncini artırmak için dut pekmezi tavsiye edilmesinin ardından dut pekmezi satışları arttı.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 13:19..
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Koronavirüse karşı vücudun direncini artırmak için dut pekmezi tavsiye edilmesinin ardından dut pekmezi satışları arttı. Sektörün en büyük dut pekmezi üreticilerinden Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Yapılan açıklamalar sonrası dut pekmezine karşı aşırı bir talep oluştu. Market zincirleri ve gıda satış noktaları taleplerini iki katına çıkardı. Talebi karşılamak için ek üretim planlaması yaptık.” dedi.

Koronavirüsü dut pekmezi satışlarını artırdı

Özellikle kış aylarında tüketilen dut pekmezine Koronavirüsü sonrası daha fazla ilgi oluştuğunu ifade eden Genel Müdür Göksu, “Faydaları saymakla bitmeyen dut pekmezinin tüketilmesi ve tanıtılması anlamında çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Özellikle çocukların sağlıklı doğal besinler tüketmesi vücut gelişimleri açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’nin tamamından market zincirleri son günlerde dut pekmezi taleplerini artırdı. Planlananın iki katı şatış grafiğine ulaştık. Ek üretim ve tedarik çalışmasıyla talebi karşıladık.” dedi.

DUT PEKMEZİ VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR

Vücut direncini artırma ve salgın hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine değinen Göksu, “Doğal dut pekmezi her sene kış aylarında yoğun talep görür. Fakat bu sene yaşanan virüs salgını bu tip gıdalara ilgiyi artırdı. Biz firma olarak dut pekmezi üretiminde özellikle Malatya’da üretilen dutları tercih ediyoruz. Malatya’nın dutları, aroması ve kalitesiyle en kaliteli dut pekmezlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Dut her yörede yetişmektedir. Fakat en makbulü Malatya’nın hasatıdır. dedi.

Dut pekmezinin tarihten günümüze kış aylarında soğuk havalarda hastalıklara karşı korunmak için tüketildiğini ifade eden Göksu, “Aç karna sabahları içilecek bir kaşık dut pekmezi vücut direncini artırmada ve salgın hastalıklara karşı doğal bir korunma yöntemidir.” dedi.

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