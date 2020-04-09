Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu

Bursa'nın Keles ilçesinde karantinaya alınan Yazıbaşı Mahallesi'nde oturan Havva Er, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Er, 31 Mart'ta tedaviye alındı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen Havva Er, taburcu edildi.

"ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM"

3 gün tek kişilik odada tedavi gördüğünü belirten Havva Er, "Çekirge Devlet Hastanesi'nde 3 gün tek kişilik odada kaldım. Sonra normal odaya aldılar. Toplamda 7 gün tedavi gördüm hastanede. 8'inci günümde taburcu oldum. Hastalık ilk olarak öksürükle başladı. Kusmayla birlikte göğsümde sıkışma oldu. Öleceğimi zannettim. Çok şükür, demek ki daha yiyecek ekmeğimiz, suyumuz varmış.

"MAHALLEMİZDEKİ CENAZEDEN BULAŞTI"

Kendisi dışında aile bireylerinde de virüs olduğunu söyleyen Er, "Ablamda da virüs var, erkek kardeşimde de var. Birbirimizle görüştüğümüz sırada herhalde bulaştı. Mahallemizde cenaze vardı. Herkes oraya gelmişti. Ablamlar da gelmişti cenazeye. Tanımadığımız birkaç aile de gelmişti. Oradan bulaştı diye düşünüyorum. Ablam şu anda yoğun bakımda, çocukları da hastanede yatıyorlardı. Tedavi oldular ama ablam hala yoğun bakımda. Ablam için üzülüyorum" diye konuştu.