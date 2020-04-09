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Koronavirüsün en az etkilediği büyükşehir: Mersin

Mersin'de koronavirüs nedeniyle sahiller tamamen boşalırken, kentin en işlek caddeleri de büyük oranda sessizliğe büründü. Evde kal çağrılarına uyan Mersinliler, vaka sayısının az olmasını sağladı.

İHA |
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Koronavirüsün en az etkilediği büyükşehir: Mersin

Şu anda büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda Mersin var...

30 vakadan sadece 1'i virüs kaynaklı hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığın'ın yayınladığı genelge ile Mersin'de sahiller tamamen boşalırken, polisler sürekli devriye atıyor. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor.

ESNAF BİLE ÇALIŞMAKTAN VAZGEÇTİ

Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden çok yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da sessizliğe büründü.

İnsanların en işlek kullandığı İstiklal, Atatürk, Silifke ve Kuvayi Milliye caddeleri ile Kushimato ve Alanya sokaklarında da insan yoğunluğu ciddi oranda azalırken, birçok esnaf da dükkanını açmamaya başladı.

Koronavirüsün en az etkilediği büyükşehir: Mersin

"EVDE KAL TÜRKEYİ" ÇAĞRISINA UYULUYOR

Büyükşehirler arasında en az vakaya sahip kent 'Evde Kal Türkiye' çağrısına büyük oranda uyuyor. Bu da vaka sayısının artmasının önüne geçiyor.

ÜST DÜZEY ÖNLEMLER

Öte yandan, sağlık tesisleriyle de virüse karşı hazır olan kentte, özellikle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 300 yatak kapasitesiyle salgınla mücadele ediyor. Virüs kaynaklı gelen hastaların ikinci bir kişiyle buluşturmadan doğrudan müdahale edildiği hastanede, üst düzey önlemler alındı.

Koronavirüsün en az etkilediği büyükşehir: Mersin

KORONA HASTALARI FARKLI KAPIDAN GİRİŞ YAPIYOR

Virüsün yayılmaması için bu hastaların girişi hastaneye farklı yerden yapılırken, o bölgelere sağlıklı hiçbir vatandaş alınmıyor.

Koronavirüsün en az etkilediği büyükşehir: Mersin

Koronavirüsün en az etkilediği büyükşehir: Mersin

Koronavirüsün en az etkilediği büyükşehir: Mersin

Koronavirüsün en az etkilediği büyükşehir: Mersin

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