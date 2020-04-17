Koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler; iş yerlerinin kapanarak evde çalışma sistemine geçilmesi, tüketim şeklinin sadece gıdaya kaymasından kaynaklı reklamların durma noktasına gelmesi ve devletin teşviklerinden yararlanamayan bir sektör diliminde olması internet haberciliği yapan yayın kuruluşlarını olumsuz etkiledi.

KORONAVİRÜS MEDYA ÜZERİNDE DE ETKİLİ OLDU

Ancak büyük çoğunluğu evlerinden çıkamayan toplumun interneti kullanma oranının artması da bu alana yeni bakış açılarının getirilmesi ve yeni uygulamaların gelişmesi açısından sektörün önünü açtı.

Koronavirüsün etkisindeki dijital yayıncılık bir sınav veriyor ViDEO

İNTERNET HABERCİLİĞİNİN KORONAVİRÜSLE İLGİLİ GİRDİĞİ SÜRECİN GETİRDİKLERİ

Medya ekonomisi, çevrimiçi gazetecilik, dijital pazarlama ve sosyal medya akademik alanlarında çalışan, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Çetinkaya, internet haberciliğinin koronavirüsle ilgili girdiği ekonomik darboğazın sonunda geleceği noktayı değerlendirdi.

“KORONAVİRÜS MEDYA SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ”

Aysel Çetinkaya, yaptığı açıklamada, koronavirüsün birçok sektörü etkilediği gibi hiç şüphesiz, gerek çalışma koşulları gerekse gelirler açısından medya sektörünü de etkilediğini belirtiyor.

“REKLAM KAMPANYALARI ASKIYA ALINDI”

Çetinkaya’ya göre, markaların süreç içerisinde pazarlama bütçelerinde kesintiye gitmesi ve reklam kampanyalarını askıya almaları, medyanın reklam gelirlerinin de düşmesine sebep oldu. Bilhassa yazılı basın, hem satış rakamlarının hem de reklam gelirlerinin düşmesi sebebiyle zor günler geçiriyor. Sosyal mesafe ve “EvdeKal” çağrıları sebebiyle sokağa çıkamayan vatandaş, basılı gazeteye ulaşmakta güçlük çekiyor.

“DİJİTAL KANALLARA İLGİ ARTIYOR”

Bununla birlikte dijital kanallara da ilginin arttığını ifade eden Çetinkaya, Global Web Index'in yaptığı Virüs Sonrası Medya Tüketimi araştırmasını şöyle aktarıyor:

“VİRÜSTEN SONRA İNTERNETTEN HABER OKUMA YÜZDE 34 ARTTI”

“İnsanların virüsten sonra internetten haber okuma oranının yüzde 34 arttığı görülüyor. Yine aynı araştırmaya göre insanların yüzde 55'i ‘virüs tehlikesi geçtikten sonra da internetten haber okumaya devam ederim’ diyor.

MEDYA TÜKETİMİ KONUSUNDA OKURUN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

Bu rakamlar medya tüketimi konusunda da okurun bir davranış değişikliğine gittiğini gösteriyor.

"MARKALAR DİJİTAL REKLAMA YATIRIMLARINI ARTIRACAK"

Şu an için reklam gelirlerinde dalgalanma olsa da markalar hem hızlı hem de daha ucuz olması açısından dijital reklamlara yatırımlarını artıracaklardır. Dolayısıyla hem okurun davranış değişikliği içerisinde olması hem de markaların sosyal medya yatırımlarının dijital platforma olan yatırımlarının artması bu süreçte internet gazetelerini olumlu olarak etkileyecektir diye düşünüyorum. İnternet gazetelerinin bu süreci; veriye dayalı habercilik, görsel habercilik, SEO, haber oyunlaştırmaları, canlı yayınlar gibi uygulamalarla desteklemesi; çantalarına yeni tecrübeleri de katarak süreçten çıkacaklarının göstergesidir.

BİR EĞİTİM SÜRECİ

Birçok yerel basın kuruluşu, bilhassa daha önce hiç denemediği ve tecrübe etmediği teknolojik yenilikleri kullanmaya başladı. Dolayısıyla aslında bu süreci bir anlamda eğitim süreci olarak düşünmek mümkün olabilir.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN CANLI YAYINLAR YAPILMAYA BAŞLANDI"

Yerel basın kuruluşları Instagram ve YouTube üzerinden canlı yayın yapmaya başladılar. Canlı yayın deneyimi kazanıyor ve hedef kitleye farklı kanallardan ulaşmanın yolunu arıyorlar.

BİR SONRAKİ ADIM ABONELİKLE OKURA ULAŞMAK

Bir sonraki adım ise kaliteli içerikleri abonelik usulüyle okura ulaştırmak olabilir. Çünkü insanlar onca benzer bilgi yığını içerisinde kaliteli ve güvenilir içeriğe de ihtiyaç duyuyorlar. Bu ödemeyi yapmaya hazır birçok okur var. Aşamalı olarak okurun belli içeriklere ulaşması noktasında abonelik sistemi başlatılabilir. Bu ilerleyen dönemde bir davranış değişikliğine de vesile olacaktır diye düşünüyorum."

DEVLET VE KURUM DESTEĞİ

Çetinkaya, devlet ve kurum desteklerinin internet gazetelerini rahatlatacağını umduğunu belirterek “Ayrıca hem devletin hem de kurum ve kuruluşların bu süreçte başlattığı desteklere bakmakta fayda var. Bu da internet gazetelerini bu süreçte bir nebze rahatlatacaktır. İnternet gazetecilerinin yeni tecrübeler edinerek, dijitalleşmenin önemini daha iyi kavramış bir halde süreci tamamlayacağını ve dijital platformlara olan yatırımın artırılacağını düşünüyorum.

“DİJİTAL DÜNYA GERÇEK DÜNYAMIZ HALİNE DÖNÜŞTÜ”

Çünkü öyle bir duruma geldik ki dijital dünya gerçek dünyamız haline dönüştü. Dolayısıyla dijitalleşmenin öneminin bu kadar anlaşılmış olduğu bu dönemde yaygın basının olduğu gibi yerel basının da faaliyetlerini bu yönde desteklemesi faydalı olacaktır diye düşünüyorum.” şeklinde konuşuyor.

"BU SÜRECİN SONUNDA, DİJİTALLİĞİN ÖNEMİNİN DAHA İYİ KAVRANMIŞ VE DİJİTAL BECERİLERİN DE ARTMIŞ OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ"

“İçerik Üretiminden Reklama Çevrimiçi Gazetecilik” kitabının yazarı ve “Dijital Çağda Habercilik Kuram ve Uygulamada Yeni Yönelimler” ile "Ağ Toplumunda İletişim Pratikleri" kitaplarının editörlerinden olan Çetinkaya, araştırmalarının sonucunda edindiği birikime dayanarak şu yorumu yaptı: “Ben karamsar bir tablo çizemiyorum bu süreç sonunda en azından artık zaten yazılı basının ne kadar zor koşullarda hayatını devam ettirmeye çalıştığını görüyorduk. Bu süreç sonunda gazeteciler açısından, dijitalliğin öneminin daha iyi kavranmış ve dijital becerilerin de artmış olduğunu göreceğiz."