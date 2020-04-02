Koronavirüsün fendini temizlik yenecek

Bu salgın süresince ellerimizi beyaz kokusuz kalıp sabunla her defasında en az 20 saniye süreyle ve her zerresi temizlenene dek yıkamamızın hikmeti, bilimsel olarak da kanıtlanmış oldu.

Geleneksel olarak yanımızdan ayırmadığımız 80 derece limon kolonyamız da temizliğimize ayrıca katkı yaptı.

KIYAFETLER DIŞARIDA HAVALANDIRILMALI

Dışarıdan geldiğimizde ayakkabılarımız dahil kıyafetlerimizi balkonda havalandırdıktan sonra içeriye almamız da bu virüsten önce yaşadığımız temizlik rutininden sadece biriydi. Yalnızca bu kez farklı olarak daha fazla süre dışarıda bekletiyoruz.

SAKALLAR VE BIYIKLAR TEMİZLENMELİ

Koronavirüse neden olan damlacıkların yapışarak bizi tehlikeye soktuğu sakal ve bıyıkların temizliği ve sık sık banyo yapmamız, virüslere karşı açtığımız savaşta önemli bir silah olarak öne çıktı.

TEMİZLİK HAYATIMIZDA ARTARAK VAR OLACAK

Virüs ve bakterilerin hayatımızda yeri olmaması için temizlik faktörü ön plana çıkarken, toplumdaki bu alışkanlıkların artarak hayatımızda kalacağına olan inanç da yükseliyor.