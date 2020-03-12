Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabildiği belli oldu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak 4 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs, bilim insanları tarafından derinlemesine inceleniyor.

ABD'li bilim insanları, koronavirüsün günlük hayatta kullanılan nesnelerin üzerinde ne kadar tutunabileceğini gösteren bir araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, malzeme türüne bağlı olarak yüzeyde 3 saat ile 3 gün arasında yaşayabilen virüsün yaşama süresi, sıcaklık ve nem gibi bazı faktörlere de bağlı.

HANGİ YÜZEYDE NE KADAR YAŞIYOR

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden yayınlanan yeni araştırma sonuçlarına göre koronavirüs, kargo kutuları gibi karton yüzeylerde 1 güne kadar yaşayabiliyor.

Öte yandan koronavirüsün en çok sevdiği malzemelerin paslanmaz çelik ve plastik olduğunu söyleyebiliriz.

Virüs, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerde 3 güne kadar yaşabilirken, bakır yüzeylerde ise 4 saate kadar dayanabiliyor. Ayrıca havada 3 saate kadar yaşayabilen virüs, kapı tokmağı ve masa üstü gibi pürüzsüz, gözeneksiz yüzeylerde daha fazla tutunabiliyor.

Araştırmacılar, koronavirüsün para, kumaş ve saç gibi gözenekli yüzeylerde ise daha az tutunduğunu söylüyor.





KORONAVİRÜSÜN SEVDİĞİ KOŞULLAR

Yapılan detaylı araştırmaya göre koronavirüs; yüksek nemli, orta sıcaklıklı, düşük rüzgarlı ve sert yüzeyli ortamları daha çok seviyor. Virüs, bu ortamlarda daha fazla hayatta kalmayı başarıyor. Ayrıca sıcaklığın artması, virüsün ömrünü de kısaltıyor.

Bilim insanlarının araştırma sonuçları henüz çok yeni ve hala birtakım testler uygulanıyor. Bu nedenle kesin süreleri öğrenebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekebilir.