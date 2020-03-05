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Koronavirüsün mutasyon geçirdiği belirlendi

Dünya genelinde ölümlere yol açan virüsün, L ve S alt türlerinde iki farklı versiyonu saptandı.

AA | 05.03.2020 - 12:22..
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kısa sürede dünyaya yayılan virüsün, iki farklı mutasyonu tespit edildi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Pekin Üniversitesi ve Çin Bilim Akademisi'ne bağlı Çinli bilim insanları, toplanan 103 örnekte virüsün genetik yapısının değişimi konusunda çalışma yürüttü. Çalışma, "National Science Review" dergisinde yayınlandı.

İKİ FARKLI ALT VERSİYON

Alınan örneklerin 101'inde, virüsün iki farklı alt versiyonu tespit edildi. Farklı özellikler gösteren koronavirüs mutasyonlarının biri "S-cov" ve diğeri "L-cov" olarak tanımlandı.

Koronavirüsün mutasyon geçirdiği belirlendi

S-cov'un, yarasalarla bağlantılı olan koronavirüs tipine yakın ve bulaşıcılık özelliğinin daha düşük olduğu, L-cov’un ise bulaşıcılığının daha yüksek ve insanların solunum yoluna daha zararlı olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜSÜN DAHA FAZLA MUTASYONU ORTAYA ÇIKABİLİR

Koronavirüste üçüncü mutasyon ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiği aktarıldı.

Vuhan’dan Virüs Bilimi Uzmanı Yang Cangçiu, yaptığı açıklamada, koronavirüsün söz konusu mutasyonlarının çevre şartları veya virüsün bulaştığı kişiden dolayı ortaya çıktığının muhtemel olduğunu, bunun da virüsün birden fazla kaynağının bulunduğu anlamına geldiğini söyledi.

Koronavirüsün mutasyon geçirdiği belirlendi

Vuhan’a son zamanlarda seyahat eden ve koronavirüse yakalanan ABD vatandaşı bir hastada, henüz yeterli kanıt bulunmasa da virüsün üçüncü bir türevi bulunabileceği ihtimali olduğuna işaret eden Yang, yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayıldıkça daha fazla mutasyonların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

VİRÜSÜN KAYNAĞI TARTIŞMALARI

Çin’in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, geçen hafta koronavirüsün ilk Çin’de ortaya çıkmasının, "virüsün kaynağının Çin olduğu" anlamına gelmeyeceğini belirtmiş, virüsün kaynağına yönelik araştırmaların da yapıldığını vurgulamıştı.

Koronavirüsün mutasyon geçirdiği belirlendi

ÖLÜ SAYISI 3 BİNİ AŞTI

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısının 3 bin 14’e ulaştığı, vaka sayısının da 80 bin 270’e çıktığı bildirilmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentindeki vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Koronavirüsün mutasyon geçirdiği belirlendi

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