Koronavirüsün otomobil bayilerine verdiği zarar ortaya çıktı

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri olan otomobil sektörü, fabrikalardaki üretimin durması ve bayilerin kapanması nedeniyle oldukça zarar gördü. Ülkemizde ise birkaç üretici dışında otomobil üretimi tamamen durdu ve birçok bayi kapandı.

Koronavirüsün bayilere faturası da oldukça ağır oldu. Daralmanın bayilerin 1 ile 3 milyon TL arasında zarar etmesine neden olduğu tahmin ediliyor. Satış ve satış sonrası gelirleri yılın ikinci çeyreğinde en az yüzde 60 düşmesi bekleniyor.





Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Uğur Sakarya, “Bu dönemde, düşük showroom ve servis trafiği yaşayan, personelini salgından korumak adına dönüşümlü olarak çalıştıran otomotiv bayileri finansal açıdan oldukça zorlanacak.” ifadelerini kullandı.

''EN FAZLA 80 BİN SATIŞ''

Sakarya, “Yılın ikinci çeyreğinde 185 bin adet olması beklenen yeni araç satışları, Koronavirüs sebebiyle en fazla 80 bin adette kalacak. Bayilerin ikinci el satışlarında nispeten daha az daralma olsa da, yine en az yüzde 50 daralma yaşanacaktır.

''TOPARLANMA HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK''

Satış sonrasında ise iş hacimleri yüzde 60 azalmış durumda. Beklentimiz, satış sonrasında mayıs ayında da benzer seviyelerde daralma yaşanacağı, haziran ayından itibaren kademeli toparlanacağı yönünde.” ifadelerini kullandı.