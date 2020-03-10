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Koronavirüsün tamamen yayıldığı iran'da Süleymani heykeli

Binlerce insanın koronavirüse yakalandığı iran'da yönetimin Süleymani heykeli dikmesi tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 17:12..
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Koronavirüs Çin'de ortaya çıkıp binlerce insanın ölümüne neden olduktan sonra, İran'a da sıçradı.

İran yönetimi, tedbir almakta geç kalınca virüs tüm ülkeye yayıldı.

Şimdiye kadar 291 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede,  8 bin 42 kişi de enfekte oldu.

"İLK GÜNLERDE CİDDİYE ALMADIK"

Hükümet ve parlamento üyelerinin de enfekte olduğu ülkede halk, yönetimi tedbir almamakla suçluyor.

Bu bağlamda, İran Meclis Başkan Yardımcısı Mesud Pezeşkiyan, hastalığı ilk günlerde ciddiye almadıkları öz eleştirisinde bulunmuştu.

SÜLEYMANİ HEYKELİ DİKİLİYOR

Yeterince önlem almamakla suçlanan İran rejimi, bir yandan da şehirlere ABD tarafından Irak'ta öldürülen General Kasım Süleymani'nin eykellerini dikiyor.

İnsanların virüs nedeniyle sokaklarda öldüğü ülkede, bu uygulama tepkilere neden oldu.

İnsanlar virüs nedeniyle zor durumdayken hayata geçirilen bu uygulama için tepkiler de yüksek sesle dile getirilmeye başladı.

Koronavirüsün tamamen yayıldığı iran'da Süleymani heykeli

"REJİM HEYKEL YAPMAKLA MEŞGUL"

İranlı bir gazeteci, Twitter hesabından heykelin fotoğrafını paylaşarak, "İnsanlar sokaklarda ölürken İran rejimi, İran şehirlerinde Kasim Süleymani heykelleri yapmakla meşgul." ifadelerini kullandı.

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