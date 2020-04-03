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Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi

Yapılan tespitlere göre; İstanbul ve Ankara'ya Avrupa'dan, Anadolu'ya umrecilerden, Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz'e büyükşehirlerden koronavirüs taşındı.

Haber Merkezi |
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Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi

Dünyada binlerce ölüme neden olan koronavirüs, alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye'nin tamamına yayıldı.

Ölümcül virüsün yayılmasında, bazı vatandaşların sorumsuzca davranması ve uyarıları dinlememesi etkili oldu.

Koronavirüsün Türkiye'nin tamamına nasıl yayıldığını görmek için hastalar üzerinden analizler yapıldı ve veriler ortaya kondu.

VİRÜS NEREYE NEREDEN GELDİ

Buna göre; koronavirüs İstanbul ve İzmir’e Avrupa’dan, Anadolu’ya umreden dönenlerden, Doğu ve Güneydoğu’ya büyükşehirlerden gelenler ile İran ve Irak’la temastan, Akdeniz’e Avrupa ve diğer illerden, Karadeniz’e Avrupa’dan ve büyükşehirlerden taşındı.

Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi

Virüsün Türkiye'ye girmesinin ardından yayılması da hızlı oldu.

İSTANBUL'DAN 5 İLE GİTTİ

Avrupa'da İstanbul'a gelenler, şehirler arası geçişlerle Ankara ve Kocaeli dahil 5 ile virüsü taşıdı.

UMREDEN DÖNENLERLE ANADOLU'YA

Umreden dönenlerle birlikte Anadolu'ya giriş yapan koronavirüs, şehirler arası geçişlerine devam etmesi nedeniyle bölgede hızla yayıldı.

KARADENİZ'E AVRUPA'DAN

Virüs Karadeniz bölgesine, Avrupa'dan dönen gurbetçiler ve büyükşehirlerden dönenlerle girdi. Trabzon, Rize ve Artvin arasında yayılması da hızlı oldu.

DOĞU'YA İRAN'DAN

Doğu ve Güneydoğu illerine koronavirüs yine büyükşehirlerden taşındı. Bölgede, İran ve Irak temasından dolayı da vakalar görüldü.

AKDENİZ'E AVRUPA'DAN

Antalya başta olmak üzere Akdeniz ülkelerine koronavirüsün girişi, Avrupa ve İzmir üzerinden oldu.

 

 

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