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Koronavirüsün yayılımını gösteren harita

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 800 bine yaklaştı. En fazla vaka, ABD'de kayda geçti.

Haber Merkezi |
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Koronavirüsün yayılımını gösteren harita

Koronavirüs, Çin'in Vuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 800 bine yaklaşırken, 37 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

KORONA, DÜNYAYI SARDI

Salgının, 31 Mart 2019 tarihinde, 27 vakayla Çin'den başlayarak dünyaya hızla nasıl yayıldığını gösteren 8 saniyelik bir video hazırlandı.

VAKA SAYILARI

Üç ay gibi kısa bir süre içinde dünyayı saran koronavirüs salgınında vaka sayılarının Çin, Avrupa kıtasında İspanya ve İtalya'nın yanı sıra, ABD'de yüksek olduğu göze çarpıyor.

Son koronavirüs vakaları ABD'de 164 bin 298, İtalya'da 101 bin 739, İspanya'da 87 bin 956, Çin'de ise 81 bin 520 olarak kaydedildi.

Koronavirüsün yayılımını gösteren harita VİDEO

 

Koronavirüsün yayılımını gösteren harita

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