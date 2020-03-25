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Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı açıklandı

Japonya ve Kaliforniya'daki yolcu gemilerinde, tahliyeden 17 gün sonra bile kabinlerde koronavirüs izine rastlandığını bildirildi.

AA | 25.03.2020 - 08:17..
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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yeni raporunda, daha önce yüzeylerde 3 gün yaşadığı tahmin edilen virüsün, bundan beş kat daha uzun süre canlı kaldığı belirtildi.

17 GÜN SONRA KORONAVİRÜS İZLERİNE RASTLANDI

Raporda, Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında karantina süresi dolduktan sonra yolcuların tahliye edildiği gemide, 17 gün sonra kabinlerde koronavirüs izlerine rastlandığı kaydedildi.

Uzmanlar, Japonya'daki Diamond Princess ve Kaliforniya'daki Grand Princess yolcu gemilerinde, tahliyelerden 17 gün sonra dahi, virüsü kapan ve hastalık belirtisi gösteren ile belirti göstermeyen yolcuların odalarında koronavirüs izleri buldu.

Koronavirüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı açıklandı

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