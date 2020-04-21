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Koronaya aldırmadılar, maaş derdine düştüler

Çanakkale’de emekli maaşları yatan vatandaşlar, banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ara sıra bozulan sosyal mesafe için polis ekipleri sık sık uyarılarda bulundu.

İHA |
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Koronaya aldırmadılar, maaş derdine düştüler

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Koronaya aldırmadılar, maaş derdine düştüler

KORONAYA ALDIRIŞ EDİLMEDİ, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Çanakkale’de dün emekli maaşı yatan vatandaşlar, kentin en işlek noktalarından biri olan ve neredeyse tüm banka şubelerinin bulunduğu Çarşı Caddesi’nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polis ve zabıta ekipleri de cadde giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için kimlik kontrolü yapılırken, banka önlerinde bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.

Koronaya aldırmadılar, maaş derdine düştüler

Koronaya aldırmadılar, maaş derdine düştüler

Koronaya aldırmadılar, maaş derdine düştüler

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