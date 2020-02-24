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Koronavirüs dünyaya yayılıyor

Çin'de yayılmaya başlayan ve tüm dünyayı tehdit altına alan ölümcül koronavirüs; son olarak Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a da sıçradı.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 10:57..
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Koronavirüs dünyaya yayılıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve herkes için büyük tehlike oluşturan koronavirüs sonucu ölü sayısı 3 bine yaklaşırken; salgın, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

57 ÜLKE TEHLİKE ALTINDA

Dünyayı etkisi altına almaya devam eden salgın 54 ülkede görülürken, toplam sayı Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan ile beraber 57'ye yükseldi.

KUVEYT VE BAHREYN'E DE SIÇRADI

Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da İran'dan dönen bir kişide, yeni tip koronavirüs görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Koronavirüs dünyaya yayılıyor

AFGANİSTAN'DA 10 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Afganistan'a da sıçrayan salgın sonrası ise 10 kişinin karantina altına alındığı öğrenildi.

İRAN'DA 12, İTALYA'DA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, İran'da salgın sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıkarken, İtalya'da da can kaybı 4'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da gün gün artarak devam ediyor.

Ölenlerin sayısı 3 bine yaklaştı.

Koronavirüs dünyaya yayılıyor

Koronavirüs dünyaya yayılıyor

Koronavirüs dünyaya yayılıyor

Koronavirüs dünyaya yayılıyor

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