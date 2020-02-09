Koruculardan bekçi statüsü talebi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonunda geçtiğimiz günlerde "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu" teklifinin kabul edilmesinin ardından gece bekçileri silah taşıma, kimlik sorma, sorgulama gibi haklara kavuştu.

Yasal haklarına dair de açıklama yapılan bekçiler ortalama beş bin liranın üzerinde maaş alacak.

Bekçilere tanınan hakların ardından Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan koruculardan da benzer talepler geldi.

KORUCU DAĞDA 2275 LİRA ALIYOR

Independent'e konuşan Bingöl Korucuları Dernek Başkanı Erhan Kırkan yaptığı açıklamada “Bekçilerin yaptığı işi önemsiyoruz. Bekçilik kurumunun yeniden canlandırılması önemli. Biz de dağların, kırsalın bekçileriyiz. Yıllar boyunca devletimizin yanında görev aldık ve almaya devam ediyoruz. Bize de bekçi statüsü ve maaşının verilmesini talep ediyoruz.” dedi.